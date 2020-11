Se rehúsan clientes del agropecuario a usar el cubrebocas: Macías

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El uso del cubrebocas sigue siendo un problema constante entre los clientes que llegan a surtir su despensa en el agropecuario, señaló el presidente del Consejo de Administración, Gerardo Palomino Macías.

En entrevista con El Clarinete, Palomino Macías indicó que día con día, el personal que vigila los accesos del agropecuario se ve orillado a llamar la atención de los clientes que quieren entrar sin tener un cubrebocas puesto.

Sin embargo, reconoció que no ha sido una situación exclusiva de los clientes, sino que aún existen varios patrones que no les exigen este insumo a sus trabajadores, a quienes también se les ha hecho la invitación de usarlo.

“Estamos batallando con el personal de nosotros porque los patrones no les dice a sus empleados, pero también estamos batallando con que muchos clientes vienen sin nada y muchos hasta se molestan, los paro en la puerta y se enojan, entrando se lo ponen y adentro se lo quitan”, comentó.

Además, mencionó que la pandemia ya ha provocado varios contagios e incluso defunciones entre los trabajadores del agropecuario, por lo que se reforzaron las medidas de prevención dentro de los establecimientos.

Aun así, hizo un llamado a la población que acude a este espacio para que utilicen su cubrebocas y sigan todas las medidas de prevención marcadas por las autoridades sanitarias, con el fin de combatir en conjunto al Covid-19.

“Nosotros invitamos a los clientes que vienen que se pongan el cubrebocas porque la verdad yo ya tengo gente en las puertas cuidando que si no traen cubrebocas, que no se lo quiten, que no lo pongan de papada, porque no hacen caso, los clientes vienen y no se lo ponen. Es por nuestro bien y por el suyo”, finalizó.