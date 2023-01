Se registraron 39 mil 571 delitos en Aguascalientes durante el 2022

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló las cifras preliminares sobre el total de delitos registrados y denunciados que ocurrieron a lo largo del 2022. En Aguascalientes ocurrieron 39 mil 571 delitos, fue en mayo donde se registró un mayor número de delitos.

A nivel nacional, se tiene registro de que ocurrieron 2 millones 141 mil 951 delitos en todo el país, siendo el robo en sus distintas modalidades el más común con 950 mil 695 hechos registrados el año pasado.

En particular, en Aguascalientes se ocurrieron y fueron denunciados 39 mil 571 delitos en todo el año pasado, también es el robo en todas sus modalidades el que tuvo mayor incidencia con 19 mil 672 casos contabilizados.

En comparación con el año pasado, aumentó en un 9.9% los hechos delictivos en Aguascalientes pues durante el 2021 se registraron 35 mil 645 delitos.

Ahora, es un hecho que un gran número de los hechos delictivos que ocurren no son denunciados y como evidencia basta con revisar las estadísticas. De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) el 89.5% de los delitos que se cometen no son denunciados o no se inició con una carpeta de investigación.