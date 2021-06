Se registraron 306 muertos por covid en el último día

Redacción

Ciudad de México.-Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, informó que este 2 de junio ya suman 228,146 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19).Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 306 muertos.

Desde Palacio Nacional, señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 19,224 contagios de este tipo.

Además, hay cientos de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron 1,932,457 pacientes recuperados y, por otro lado, se registran más de 12 mil personas con esquema completo de vacunación. FILE PHOTO: A health worker prepares a dose of Sinovac’s CoronaVac coronavirus disease (COVID-19) vaccine, during a mass vaccination program in Apodaca, on the outskirts of Monterrey, Mexico May 25, 2021. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

Cabe recordar que México recibió 585,000 vacunas envasadas contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, en el trigésimo octavo embarque que arribó a las 10:27 h en el vuelo CVG MEX 952, procedente de Cincinnati, Estados Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

Durante la recepción, el director general de Laboratorios del Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S.A. de C.V., Pedro Zenteno Santaella, detalló que con este arribo el país suma 40 millones 762 mil 665 dosis para continuar la vacunación contra COVID-19.

Con información de Infobae