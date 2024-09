Se registra volcadura en José María Chávez

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Una llamada alertó a los servicios de emergencia a quienes reportaban que en la avenida José María Chavez frente al C. C. Villasunción se había suscitado la volcadura de un vehículo, por lo que los elementos se trasladaron hasta el lugar.

Al arribar los vulcanos observaron un vehiculo tipo pick up marca Nissan, con placas de circulación AA3909E del Estado de Aguascalientes en color blanco con verde propiedad de la empresa con razón social GEN INDUSTRIAL, el cual se encontraba volcado sobre su lado izquierdo dentro del estacionamiento del C. C. Villasunción; en el exterior del automovil se encontraban el conductor Ricardo de 29 años de edad quien fue valorado por paramédicos sin presentar alguna lesión y su acompañante Jonathan de 25 años de edad quien fue valorado y trasladado en código verde al Hospital General Zona 1 del Seguro Social a recibir atención médica.

El conductor comentó a las autoridades que al circular por la avenida José María Chávez perdió el control del vehículo sin que pudiera hacer nada para evitarlo.