Se registra primera defunción en un vacunado por covid en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Nuestra entidad registró ya la primera defunción en una persona vacunada contra el covid-19, confirmó este día el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Miguel Ángel Piza Jiménez.

Entrevistado en el marco de la supervisión a la vacunación a personas de 30 a 39 años en el municipio de El Llano, el funcionario remarcó que la inoculación no garantiza inmunidad al tener gente positiva aún con las dos dosis aplicadas.

-¿Tenemos muertes en personas que se hayan vacunado y que se contagiaron?

-Si tenemos una persona fallecida.

-¿Con las dos dosis?

-Con una dosis.

-¿Y de cuantos años?

-No tengo el dato, pero se está tratando de ver si se tenía una inmunidad completa o si ya venía infectado, pero lo que si se puede considerar es que fue estando vacunado el deceso.

-¿Hace cuánto fue?

-No, no tengo el dato, pero lo que si es insistir en que se vacunen con cualquier marca porque es la única medida que en estos momentos tenemos como protección, concluyó el responsable de la salud en el estado.