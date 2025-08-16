Se registra muerte por electrocución en Pabellón de Arteaga

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-Policías Estatales de Aguascalientes en coordinación con policías preventivos del municipio de Pabellón de Arteaga atendieron el reporte de persona fallecida por electrocución, hechos que se registraron en el fraccionamiento Vergel del Valle.

El reporte se recibió en el Servicio de Emergencias, en el que se informaba que en un domicilio en construcción ubicado en la calle Narciso Perales Ávila Mina esquina con Andrés Delgado de Lira en el fraccionamiento Vergel del Valle una persona tocó la pluma de la toma de corriente eléctrica y se había electrocutado.

Por lo anterior al lugar se trasladaron elementos de la Policía Estatal y Municipal de Pabellón de Arteaga que trabajan bajo el Mando Coordinado, además de paramédicos del ISSEA, quienes certificaron el deceso de quién en vida respondía al nombre de Omar N.

Finalmente, al lugar arribo personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes quienes se hicieron cargo del levantamiento de indicios y del cuerpo sin vida para practicarle la necropsia de ley.