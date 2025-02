Se registra la abogada Francys Quezada como aspirante a Fiscal en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La abogada Francys Yazmín Quezada de Luna se registró ante el Congreso del Estado su documentación para buscar ser Fiscal General en la entidad.

Aquí el comunicado de la litigante:

“El día de hoy externé mi voluntad ante el congreso del Estado para participar en el proceso para la elegir al o la fiscal general de nuestro estado

Decidí participar porque es la oportunidad para poder contribuir con mi experiencia en el litigio en materia penal.

Conozco la operatividad de la fiscalía ya que como muchos saben pertenecí a esa Institución durante doce años, tiempo en el que me forje como profesionista y estoy convencida que es momento de retribuir lo aprendido.

Siempre lo he dicho, la fiscalía me dio las bases para desarrollarme como litigante en materia penal, tengo 20 años de trayectoria ininterrumpida en esta materia, conozco cada una de las áreas que conforman la fiscalía, desde la presentación de una denuncia hasta la ejecución de una sentencia, desde el punto de vista de ministerio público, asesora jurídica o defensa particular.

La fiscalía cuenta con recursos materiales y humanos valiosos que deben ser rediseñados para optimizar y eficientar el servicio y de esa forma proporcionar un servicio de calidad a los usuarios.

Como mujer, madre, hija, hermana, amiga, estoy comprometida con mi Estado, conozco nuestra historia en el tema de procuración de justicia y por esa razón estoy comprometida en contribuir con la institución que me permitió ser la profesionista que ahora soy.

Por una Justicia con firmeza, empatía y verdad”.

¡Por un Aguascalientes seguro y equitativo!”