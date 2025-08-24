25 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Tendencias

Dejan cabeza humana en bolsa de plástico en la Avenida…

Detienen a ex comandante prófugo de Policía Federal de Aguascalientes…

Aguascalientes debe su inercia y bienestar al PRI: Carlos Lozano…

Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa…

Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

Aplicación YoVoy StopBus se actualiza

Se registra incendio en centro comercial de CDMX

Redacción

Ciudad de México.- El Parque Delta de esta capital registró un incendio que obligó a la evacuación de un centenar de asistentes que se encontraban en el sitio durante la mañana de este domingo.

De acuerdo a datos oficiales, el siniestro se generó debido al fallo de una  freidora del área de panadería en la tienda de Soriana de la zona, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

El incendio derivó en un operativo por parte de personal de Bomberos y personal de Protección de la alcaldía Benito Juárez que lograron controlar la situación y evitar que se presentaran desgracias personales.

Con información de El Universal.

Foto: X.