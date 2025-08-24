Se registra incendio en centro comercial de CDMX

Redacción

Ciudad de México.- El Parque Delta de esta capital registró un incendio que obligó a la evacuación de un centenar de asistentes que se encontraban en el sitio durante la mañana de este domingo.

De acuerdo a datos oficiales, el siniestro se generó debido al fallo de una freidora del área de panadería en la tienda de Soriana de la zona, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

El incendio derivó en un operativo por parte de personal de Bomberos y personal de Protección de la alcaldía Benito Juárez que lograron controlar la situación y evitar que se presentaran desgracias personales.

