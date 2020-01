Se registra incendio en casa habitación de Jesús María, Aguascalientes

Redacción

Jesús María, Ags.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como policías y bomberos municipales de Jesús María, atendieron el reporte de un incendio en un domicilio que en ese momento se encontraba deshabitado, sin que se registraran personas lesionadas.

Fue alrededor de las 05:48 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en la calle Silos, número 122, en el fraccionamiento La Troje, se estaba incendiando un domicilio, por lo cual se trasladaron al lugar los elementos estatales y municipales, así como los tragahumo.

Al llegar, se dieron a la tarea de sofocar las llamas que se observaban en la cochera, donde consumió una máquina para soldar eléctrica, un compresor y herramienta varia, tras sofocar las llamas se confirmó que los propietarios no se encontraban en ese momento, por lo que no se registraron personas lesionadas, pero no se pudo establecer el monto de los daños y las causas que generaron el siniestro