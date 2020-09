Se registra choque-volcadura en la 70 Oriente

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, atienden el reporte de choque tipo volcadura sobre la carretera 70 ote. a la altura de la comunidad de Norias de Paso Hondo donde reportaban personas prensadas.

Fue a las 17:52 hrs cuando los números de emergencia se activaron al reportar que sobre la carretera que conduce a Norias de Paso Hondo se había sucitado la volcadura de un vehículo por lo que los cuerpos de emergencia se dirigieron al lugar.

Al arribar las unidades de emergencia al lugar se percataron con un vehículo sedan modelo Sentra 2014 en color gris con placas de circulación AFP402-B del Estado de Aguascalientes, el cuál se encontraba en circunvalación de oriente a poniente volcado sobre su costado izquierdo y sentados sobre la cinta asfáltica se encontraban los tripulantes del vehículo, por lo que paramédicos del municipio comenzaron a brindar los primeros auxilios a la C. Blas de Lira Macías de 42 años de edad conductor del automóvil, la C. Tania Yazmin Martínez Ramos de 35 años de edad y los menores Criss Ángel de Lira Martínez de 5 años y Valentina de Lira Martínez de 8 años, los cuales por fortuna después de una valoración no presentaban lesiones que pusieran en riesgo su vida y únicamente la conductora presento crisis nerviosa por lo ninguno de los tripulantes ameritó traslado a un nosocomio.

La conductora comentó se dirigia a su domicilio en la calle Alejandro Macias #13 en la Comunidad de Montoya en el Llano, cuando en determinado momento pierde el control del automóvil y al dar un giro brusco al volante este termino volcado, por lo que rapidamente los tripulantes salieron por su propie pie, y automovilistas que pasaron por el lugar fueron los que dieron aviso a los números de emergencia.

Acudieron las unidades UE-25, UE-26, UE-58 y UE-59 de la Coordinación Municipal de Protección Civil