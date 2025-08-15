Se registra accidente en el puente Bicentenario

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Elementos de la Policía Vial de Aguascalientes atendieron el pasado jueves un accidente registrado sobre el puente Bicentenario, en el sentido de circulación de poniente a oriente, en el que se vio involucrada una camioneta de carga y una motocicleta.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta impactó de manera lateral a la motocicleta, lo que provocó que esta perdiera el control y se estrellara contra el muro de contención. Tras el percance, el conductor de la camioneta presuntamente responsable continuó su trayectoria sobre Avenida Aguascalientes.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor de la motocicleta, identificado como Emiliano de 19 años de edad, quien fue trasladado en código verde al HGZ 1 del IMSS para recibir atención médica.

Por otro lado, su acompañante, identificado como Luis también de 19 años, fue valorado en el sitio por personal de emergencias, sin que presentara lesiones que ameritaran su traslado a algún nosocomio.

La Policía Vial mantuvo presencia en la zona para agilizar la circulación y evitar mayores contratiempos, en tanto se llevaban a cabo las diligencias correspondientes para la localización del conductor responsable.