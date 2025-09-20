Se registra accidente en el fraccionamiento San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags..Alrededor de las 02:00 horas de este sábado, una camioneta tipo SUV en color plata, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, circulaba en sentido de sur a norte sobre Avenida Aguascalientes.

Al llegar al cruce con la calle Aquiles Elorduy, en el fraccionamiento San Marcos, su conductor de nombre José de 35 años, realizó una maniobra de vuelta hacia la derecha desde el carril central sin previa señalización.

Ante este movimiento, fue impactado en su parte lateral derecha por la parte frontal izquierda de una camioneta tipo pickup de la marca Volkswagen, en color blanco, conducida por Alejandro de 20 años, que circulaba sobre la misma vía y orientación en el carril derecho.

Debido al impacto la camioneta pickup perdió el control de la dirección hacia la derecha, impactándose de frente contra un poste de concreto de alumbrado público, donde finalmente detuvo su marcha.

Posteriormente arribaron oficiales de la Policía Vial y cuerpos de paramédicos para valorar los hechos y asistir a los conductores implicados. El traslado a recibir atención médica se efectuó por parte de los familiares de los afectados.

Finalmente se llevó a cabo el aseguramiento de los vehículos en la pensión para su resguardo.