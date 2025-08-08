Se registra accidente de motociclista al oriente de la ciudad

18.8 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la noche del pasado jueves alrededor de las 23:13 horas, elementos de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal atendieron un accidente ocurrido en el cruce de Avenida Aguascalientes Oriente y Avenida Alameda, en el fraccionamiento Ojocaliente I.

En el lugar se localizó una motocicleta Italika, modelo 2025, color blanco, con placas de circulación del estado  Aguascalientes, la cual era tripulada por dos personas. El vehículo quedó tendido sobre el carril derecho tras la caída.

De acuerdo con el reporte, la conductora identificada como María de 30 años, perdió el control al intentar cambiar de carril sin percatarse de la presencia de las boyas, lo que provocó que tanto ella como su acompañante cayeran hacia su costado derecho.

Personal de Protección Civil acudió para valorar a las involucradas, determinando que no requerían traslado a recibir atención médica especializada.

La motocicleta fue entregada bajo resguardo del esposo de la conductora.