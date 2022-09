Se reducen homicidios dolosos en 15% en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, presumió de una reducción en los homicidios dolosos en el año hasta del 15%.

En entrevista reconoció que si bien el último trimestre ha sido más violento con respecto a los meses anteriores, aún se está por debajo de los eventos que ocurrieron en 2021.

“Por fortuna el número de homicidios comparándolo con el año anterior no ha sido tan alto, aunque aún así no estamos satisfechos”, aceptó.

Hasta lo que va del año suman alrededor de 42 homicidios dolosos en Aguascalientes, mientras que al mismo periodo del año anterior se tenían más de 50.

“Insisto que no nos tiene conformes esa reducción, aunque bueno en cuanto a las investigaciones se refiere algunas son mucho más complejas que otras y nosotros quisiéramos que no hubiera ni un solo delito”, concluyó.