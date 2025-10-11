Se realizó la gran final de «La Explosión»

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco del 450 aniversario de la Ciudad de Aguascalientes, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), llevó a cabo la gran final de «La Explosión» con la participación de las bandas El Sueño del Vagabundo, Gato Rabioso y Veyer, en la terraza de la Escuela de Música Manos que se transformó en el epicentro del rock hidrocálido.

“Gracias a las bandas que decidieron participar, «La Explosión» se convirtió en el espacio para descubrir nuevas voces y fortalecer la comunidad del rock local”, expresó Iván Sánchez Nájera, director del IMAC.

La noche de este viernes 10 de octubre más de quinientas personas se congregaron para disfrutar de la energía de las bandas finalistas que crearon un ambiente inolvidable. Entre letras originales y un entusiasmo desbordante, se celebró el cierre de la competencia que reunió a 22 agrupaciones locales a lo largo de tres meses de eliminatorias y semifinales.

Un jurado integrado por especialistas en música calificó aspectos como creatividad, ejecución, presencia escénica y conexión con el público. Además, el voto de los espectadores tuvo un papel decisivo en la elección de la banda ganadora, haciendo de la participación ciudadana un elemento central del evento.

Los ganadores de esta edición fueron Veyer, quienes obtuvieron el primer lugar con un premio de 20 mil pesos, una guitarra eléctrica firmada por Sergio Vallín, guitarrista de Maná, además de la oportunidad de abrir el concierto de DLD en el escenario principal del Festival Cultural de la Ciudad el próximo 21 de octubre, y así fortalecer su proyección dentro de la escena musical independiente.

El segundo lugar fue para Gato Rabioso, con un premio de 10 mil pesos, mientras que El Sueño del Vagabundo obtuvo el tercer lugar y un reconocimiento de 5 mil pesos.