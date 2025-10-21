Se realizó el Encuentro de Big Bands

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco del 450 Aniversario de Aguascalientes, el Festival Cultural de la Ciudad ofreció una velada inolvidable en el Escenario Principal de la Exedra, donde el jazz y el swing se apoderaron del corazón del público en el Encuentro de Big Bands, que reunió a familias hidrocálidas para disfrutar del talento, la formación y la vitalidad musical que florecen en nuestra ciudad.

La jornada abrió con la Big Band Jazz Compáz, integrada por jóvenes talentos de las Orquestas Infantiles y Juveniles del Municipio de Aguascalientes COMPÁZ. Su energía, disciplina y frescura cautivaron al público con un repertorio moderno, demostrando que las nuevas generaciones de músicos locales se forman con pasión y excelencia.

Posteriormente, la Big Band Universitaria tomó el escenario con un espectáculo lleno de fuerza interpretativa y gran calidad vocal. Las voces solistas ofrecieron un recorrido por el repertorio popular mexicano, que arrancaron prolongados aplausos del público.

El cierre de la noche estuvo a cargo de la Big Band Oficial de Aguascalientes, integrada por músicos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, la Banda Sinfónica Municipal y catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, demostrando su virtuosismo y confirmando su papel como referente del género en la región.

El Municipio reitera su compromiso con la promoción de espacios que celebran el talento local, fortalecen la educación artística y enriquecen la oferta cultural de la ciudad en esta conmemoración por sus 450 años de historia.