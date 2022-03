Se quejan vecinos por ruido de salón de eventos en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, ,Ags.- Vecinos del fraccionamiento Canteras de San José ubicado detrás del salón de eventos Hopaliz qué a su vez está situado sobre Bulevar San Marcos denunciaron a la Redacción de El Clarinete que el dueño de dicho establecimiento no los deja dormir cada vez que tiene programada una fiesta.

De acuerdo con los quejosos del sur de la ciudad no quieren que los dueños cierren su negocio debido al dinero que ya se invirtió, sin embargo, sí piden que se regule el nivel de sonido que se reporta en cada evento.

Señalaron que aunque intentaron llegar a un acuerdo con dicha persona, no se respetó lo dicho y a la fecha sigue despertando a todo el residencial.

“Creo que como cualquier persona tengo derecho a descansar y que él debió construir su salón para que el ruido no saliera a la zona residencial; el ruido muchas de las veces es insoportable”, externó uno de los afectados.