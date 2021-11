Se quejan obreros por falta de medicamentos y personal médico en IMSS Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM) Alfredo González González, denunció la falta de medicamentos y de personal médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Es una situación que lamentablemente cada vez se agrava más, entonces tomamos el acuerdo a nivel nacional para enviar una convocatoria para ejercer presión y que al brevedad se subsanen los problemas que se tienen”, subrayó.

A su vez manifestó que desafortunadamente esta desatención ya ha cobrado la vida de derechohabientes, por lo que alzaron la voz y advirtieron que realizarán manifestaciones para denunciar los casos que se han presentado.

González González externó que la idea es que las manifestaciones se lleven de manera simultánea a lo largo y ancho del país ante la indolencia del gobierno federal para solucionar la problemática en el IMSS.

“Antes lo entendíamos por la crisis de la pandemia por el covid, pero ya ha estado bajando y no se vale que se justifiquen en ello para no atender a los enfermos de no covid, la verdad es que es un llamado desesperado para que ya se le de una solución a esto y que los derechohabientes que pagan sus cuotas y sus familias sean atendidos con calidad”, reprochó.

Al final destacó que en estos momentos están organizando las movilizaciones, por lo que aún no hay fechas determinadas.