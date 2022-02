Se quejan obreros de la mala atención del IMSS y amagan con manifestaciones 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en voz de su dirigente Alfredo González González, se quejó de la mala atención que persiste hacia los obreros en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y amagan con manifestaciones.

“Ustedes saben y nos preocupa que en IMSS siempre vaya a la retaguardia y no a la vanguardia en donde aún y en tiempo normal son deficitarios en la atención de cirugías, consultas y no se diga de medicamentos que la verdad es un tema muy sentido por nuestros compañeros”, reprochó.

González González amplió en el sentido de platicar con las autoridades y tocar la sensibilidad del instituto, sin embargo de no mejorar las condiciones de atención se recurriría a la movilización con una fuerza de más de 40 mil trabajadores en la entidad.

Por su parte el también líder sindicalista Roberto Mora Márquez, expuso de una serie de deficiencia en donde a diario se encuentran con problemas en donde los trabajadores solicitan el apoyo para ser atendidos en cirugías, citas médicas, entre otros servicios.

“Cómo es posible que en citas médicas nos las prolonguen hasta cuatro o siete meses después, no puede ser”, concluyó.