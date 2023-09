Se quejaban de Billy Alvárez y salieron peor

Redacción

México.- Tiene la mayor tecnología, nadie mejor que esta máquina para hacer su trabajo. No importan si la superficie del suelo es rocosa o diamantada. A esta super máquina parece que nada la detiene, si tiene que dinamitar lo hace, si tiene que gastar fortunas innecesarias para lograrlo así tenga que trabajar horas y horas extras no escatimara en recursos económicos, su empresa siempre ha tenido fondos mucho más que suficientes.

No están dispuesto a detenerse, esta empresa no claudica, tiene enorme iniciativa y desde hace dos años, semana con semana hacen todo lo que este de su parte para seguir excavando y excavando para llegar lo más al fondo posible. Su poder parece infinito, pueden destruir cualquier construcción que se haya edificado con éxito en el pasado reciente en cuestión de días, semanas y meses. Han demostrado ser toda una garantía.

El consejo de administración que inventaron y patentaron esta super máquina tiene una composición multifuncional y familiar, hay que reconocer que son altamente democráticos: sepan o no del tema todos opinan. Hay un chingo de ingenieros, abogados, experiodistas, directores, asesores, cuñados, amigos, compadres, gurús, videntes prácticamente de todo como en botica.

LA ENVIDIA DE JAMES CAMERON

Tendría todo el potencial para que su diseño y poderío fuera exportado a todo el mundo a construir trenes o ciudades subterráneas, bien pudiera ser este el sueño húmedo que tuvo el cineasta James Cameron, cuando escribió “viaje al fondo de la tierra”, sería la máquina perfecta, pero tiene un enorme defecto; es “la máquina” el equipo de futbol de la Cooperativa Cruz Azul y aunque excavan y excavan, de nada sirve no tienen licencia de funcionamiento.

Y precisamente este es el problema. Los ingenieros, cuñados, abogados y gurús con probada incapacidad e ignorancia han tomado en los meses recientes las decisiones futbolísticas. Afortunadamente en estas decisiones tan desatinadas, no se ha llegado al extremo de que los jugadores, entrenadores o miembros de inteligencia deportiva hagan lo propio y tomen las decisiones financieras, de producción y logística de la cooperativa más grande de América, porque sería igual de desastrosa la situación.

EL CÁNCER; LOS TODÓLOGOS

Los todólogos se murieron, ya no existen, mandaron a la quiebra por su soberbia a miles de empresas. En México y en el mundo, los que no saben delegar están condenados al fracaso tarde o temprano. El dicho de “zapatero a tus zapatos” es producto de la sabiduría popular, no de la ignorancia extrema. El secreto es saber delegar, con inteligencia y sin egos, pensando en equipo no en lo individual.

No tengo porque dudar de que el ingeniero Víctor Velázquez y su equipo en la cooperativa más importante del continente son muy capaces. A pesar de la guerra que heredaron, de las batallas legales y clandestina que han soportado durante años, la cementera sobrevivió a los peores augurios, y contra todo sigue ahí lentamente avanzando, les queda ya solo por recuperar Tula.

¿EXTRAÑAN AL CÁRTEL DE BILLY?

La cooperativa estuvo secuestrada décadas por la familia Álvarez Cuevas, con Billy operando como jefe de ese cártel que se apropió del patrimonio de los cooperativistas porque la operaba como si fuera de su propiedad y de su familia. En la realidad No era cooperativa, era un cartel con diferentes células; “los Alfredos”, “los Robín”, “los Garces” quienes según las investigaciones judicializadas y con acusaciones vigentes se robaron miles y miles de millones de pesos de los asociados. Cómo sería de noble el negocio cementero, que aun así la cooperativa no quebró. Ese cártel solo estaba en riesgo, cuando había disputas internas por el poder porque Alfredo y Billy, eran como “Caín y Abel” y no hubo pocas disputas y si muchas traiciones. https://www.record.com.mx/columnistas-ignacio-suarez/cain-contra-abel-cooperativa-del-odio

La familia Álvarez estuvieron a nada de robarse para ellos incluso el equipo Cruz Azul, se quedaron algunos meses como dueños de la marca, hicieron mil y una triquiñuelas. Hubo que hacer vericuetos legales para impedirlo, incluso haciendo modificaciones al escudo. Para quien no conoce a fondo el inmenso saqueo del cartel Álvarez Cuevas, a los socios cooperativistas y a la empresa se les hace irresponsablemente fácil decir o escribir que “extrañan a Billy”, porque aún con la pésima gestión que están teniendo los Velázquez y compañía, no se pueden comparar. Hay dirigentes confesos. Desde que heredó el trono, que le dejo su padre el “cara de santo” Guillermo Álvarez, no ganó un carajo en más de 20 años con el equipo, al que tomó como caja chica. https://www.record.com.mx/columnistas-ignacio-suarez/cruz-azul-un-botin-de-cemento-y-goles

Es más que entendible el inmenso enojo por los pésimos resultados del Cruz Azul, la forma de organizarse, administrarse, asesorarse de estos últimos meses. Velázquez, abogados, gurús y asesores en muy pocos meses destruyeron todo lo que los llevo a conquistar el ansiado título de liga. De aquel 11 campeón en el 2021, solo sobreviven Juan Escobar y Nacho Rivero. Todo el resto lo hicieron pedazos.

SECRETO Y EGO

¿Cuál fue el secreto del título? Delegar funciones y mando al 100%. Le quitaron todo el poder Jaime Ordiales, “gurú”, asesor, compadre de Velázquez. Dávila eligió a Reynoso y con él en conjunto a los refuerzos, a tomar todas las decisiones deportivas. Velázquez y Marín, se dedicaron a lo que sabían y bien, la producción de cemento, los abogados a litigiar, el cuñado a organizar las reuniones familiares, los experiodistas y demás videntes todavía no aparecían en el mapa.

Con el título la explosión del ego provocó la guerra. Velázquez y Marín, eran los mandamases de la cooperativa más importante del continente, pero unos desconocidos para los millones de aficionados. La cooperativa da el dinero, pero el equipo da la fama, la vitrina, las entrevistas, el poder público. A la caída del inefable Julito Scherer, echaron a Dávila que había sido su recomendado. Los Anzures y compañía retomaron el poder y entronizaron a Velázquez, craso error. El equipo no es, ni será fabricar cemento.

Echaron sin querer pagarle sueldos comprometidos al técnico Juan Reynoso y a su equipo de trabajo que los hizo campeones y se fueron contratados a dirigir a la selección del Perú. Los videntes de Velázquez pensaron que sería muy fácil, hoy saben que no, aunque en realidad eso parece no impórtales mucho. Se aferran a ceder, quieren mantener todo poder del equipo, se ha convertido en su droga, su fentanilo, y están cometiendo, con el equipo exactamente los mismos errores de su acérrimo enemigo “Billy” Álvarez.

EL MODUS OPERANDI DE BILLY

En sus tiempos, Guillermo ponía títeres y directores deportivos de papel. El dirigía y decidía todo asesorado por su compadre Carlos Hurtado, el promotor al que hizo multimillonario. Se robaron hasta los macetas, no ganaron un título, pero si departamentos, casas y cuentas millonarias en paraísos fiscales. Hoy, Velázquez replica el modus operandi de Billy, lo que era Hurtado para Álvarez Cuevas, es desde hace mucho Ordiales, Anzures y su cuñado para Velázquez. ¿No se han dado cuenta de su mayúsculo error, coincidencia o plan con maña? https://www.record.com.mx/columnistas-ignacio-suarez/que-dios-te-bendiga-cruz-azul

DATOS DEVASTADORES

Para entender el inmenso daño que está sufriendo Cruz Azul en los últimos meses, en necesario leer y entender lo que plasmo de manera magistral plasmo en agosto pasado un extraordinario especialista en los negocios, como lo es mi admirado @misterperez. Si tú eres aficionado al Cruz Azul o te interesan los artículos de fondo e investigación, el articulo; “Cruz Azul: manual para llevar una franquicia al fracaso” es una lectura obligada. Cruz Azul: manual para llevar a una franquicia al fracaso (substack.com)

Por considerarlo de gran importancia y fundamental relevancia periodística, me permitiré citar algunos párrafos fundamentales del artículo de Míster Pérez, que retratan la aberrante realidad de esta máquina excavadora que hoy esta vergonzosamente en el penúltimo lugar de la tabla. Hay datos simplemente devastadores que cito a continuación:

“Ningún club en México ha invertido tanto dinero en fichajes como Cruz Azul. Desde el verano del 2013: 185 millones de dólares y 15 técnicos han estado en el club entre interinatos y fijos”

“Cruz Azul opera anualmente con cifras entre los 750 y 900 millones de pesos al año, eso significa 52.5 millones de dólares. ¿Eso es mucho o poco? Es el 4.1% de los ingresos anuales de la Cooperativa Cruz Azul”

“La Máquina tiene un valor de unos 90 millones de dólares. Equipos con menor popularidad como Santos, Xolos, Toluca, León, tienen mejor cotización de acuerdo con el ranking de las 50 franquicias más valiosas de Forbes México. ¿Esto le debería ocurrir a unos de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano?

POPULARIDAD Y CRISIS

En párrafos siguientes de este imperdible artículo, que debes leer completo, Míster Pérez, habla de la lealtad de los fans, uno de sus grandes activos y refiere que pese al caos administrativo que impera en la dirigencia del equipo, no los han abandonado; “Cruz Azul es el quinto equipo que más convocó aficionados en el Clausura 2023 (temporada regular): 233,890. Es el quinto con mayor promedio de asistencia en la Liga MX: 29,236 (Clausura 2023)”

Sin embargo, su realidad está llena de contradicciones en la era digital pues va del cielo al infierno en la percepción de sus propios aficionados; “es el tercer equipo entre todos los de la Liga MX que más followers o suscriptores ha sumado entre Twitter, Instagram, Facebook y YouTube de acuerdo con data de Emplifi. Por el otro lado, entre 2020 y 2023, el sentimiento de contenidos ‘negativos y extremadamente negativos’ pasaron del 14.6% a representar el 44.6% el total de interacciones y comentarios. Tienen una comunidad… pero a qué costo…

“Es el tercer equipo con mayor crecimiento en comunidad digital en 2023: 293,270 seguidores. Es el quinto con más interacciones 28.3 millones (ya superado por Tigres y Rayados). Es el tercero con más comentarios: 855,000. Tercero con más interacciones por post: 6,227” Párrafos más adelante, Míster Pérez considera inexplicable como es que uno equipo considerado como uno de los cuatro grandes, con el prestigio y respaldo de la marca de la cooperativa Cruz Azul, solo tenga dos socios comerciales como lo es Caliente y Pirma, con quien tienen alianzas sin que su aporte en lo económico sea de los más importantes de la liga.

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero nunca tan necesarias como en este caso. Cemex y Cruz Azul, son dos industrias pilares en el negocio y sus los resultados son abismalmente diferentes en la manera que administran, los negocios de cemento y futbol. Parecen ser agua y aceite, cielo e infierno. Los dos grandes cementeros que en lo único que coinciden es que siendo parte de su riqueza comercial ninguno juega en un estadio propio. Es en lo único en que Cruz Azul empareja a su rival cementera en los últimos tiempos: ¿Usted lo puede entender? Yo tampoco.

“Ser diferente y pensar diferente, no es difícil, lo trascendente es hacer las cosas, ello provoca que las empresas y las personas sean bufones o inolvidables” Anónimo

*Información de El Heraldo de Puebla.