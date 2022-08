Se queja Romo por falta de sororidad de mujeres priistas como Atilano e Ibarra

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay falta de sororidad en el sector femenino del PRI acusó la diputada tricolor Verónica Romo Sánchez, luego que algunas integrantes del partido salieron en una conferencia para mostrar su apoyo hacia una militante objeto de violencia de género por el anterior dirigente; pero no se solidarizaron en su caso.

“Para mí no hubo ninguna invitación. Yo vi un escrito donde se hace el apoyo a la regidora Citlalli Rodríguez, pero únicamente a ella y ahí la pregunta es dónde queda la sororidad de parte de las mujeres priistas hacia quienes también fuimos víctima de violencia”, expuso en entrevista.

Romo Sánchez, junto con Rodríguez y la ex diputada federal Norma Guel, presentaron una denuncia por violencia de género contra Antonio Lugo, quien hasta el lunes fungió como dirigente estatal. El miércoles último, mujeres priistas dieron una conferencia para, a toro pasado, cuestionar a la anterior dirigencia y apoyar a la regidora que fue el único caso que se le dio la razón en el Tribunal Electoral.

La legisladora puntualizó que nunca recibió ese apoyo por parte de Leslie Atilano, actual secretaria general del partido, ni de Denisse Ibarra, titular del Organismo de Mujeres Priistas, quienes salieron a dar una conferencia de medios para cuestionar a Lugo y solidarizarse con Rodríguez; pero no fue su caso.

“Hasta el momento nadie se ha comunicado conmigo, no he recibido llamada de ninguna compañera. No tengo mensaje ni llamada de nadie”, abundó la legisladora.

– ¿Te sientes excluida?

– De alguna forma, porque salen a decir del apoyo y la sororidad. Pero es muy fácil hablar, aunque realmente dónde está el acto en sí.

Por lo pronto, Verónica Romo dijo que ya tuvo la oportunidad de charlar con Carlos Peña, quien fue nombrado como delegado provisional, de quien dijo tener buenas referencias. “Es una persona que conoce a la militancia de Aguascalientes, sabe cómo lo dejó Lugo y viene en la mejor disposición de sacar al partido adelante”.