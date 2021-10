Se queja IP del olvido en que los tiene sumidos el gobierno federal 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La iniciativa privada local se quejó amargamente del olvido en que los tiene el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juan Manuel Ávila, lamentó que no lleguen los apoyos para empresas afectadas por los la crisis económica del covid-19, muchas de las cuales han muerto esperando ayuda.

Criticó que por otro lado haya programas como las llamadas Tandas del Bienestar y que estas se hayan aumentado en recursos beneficiarios, cuyos dinero va a fondo perdido.

“Lamentamos que no se apoye al sector productivo y más la serie de ataques contra aquellos empresarios que opinan distinto, que están produciendo o trabajando y que tal parece que al gobierno no les gusta apoyar al esfuerzo”, criticó.

Al final remarcó que es inaudito que el gobierno vaya en contra de todo lo que signifique producir y trabajar y se premie el nulo esfuerzo.