Se quedará en prisión mujer que golpeó a su abuela

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, llevó ante la autoridad judicial a Tifany “N”, señalada como probable responsable del delito de violencia familiar, cometido en agravio de su abuela.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el pasado 22 de septiembre de 2025 en la colonia VINSA sector San Marcos, cuando la imputada habría acudido al domicilio de la víctima. En el lugar, tras recibir un regaño relacionado con la falta de atención hacia su hijo menor, presuntamente agredió física y psicológicamente a su abuela.

Tras los hechos la víctima acudió a interponer su denuncia por el delito de lesiones, sin embargo días después acudió para desistirse de los cargos, a pesar de ello, se inició de oficio una carpeta por violencia familiar, debido a la gravedad de las heridas que presentaba la afectada.

Y con las pruebas recabadas por la representación social, se solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la señalada, misma que fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

Durante la audiencia inicial, la agente del Ministerio Público formuló imputación por el delito referido y expuso los datos de prueba suficientes para que la Juez de Control resolviera la vinculación a proceso de Tifany “N”.

Asimismo, en atención a la gravedad de los hechos y al riesgo que representa para la víctima, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada en contra de la imputada.

De igual manera, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la agente del Ministerio Público continuará recabando pruebas que fortalezcan el caso.