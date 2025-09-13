Se quedan sin camiones recolectores de basura en El Llano

25.3 C
Aguascalientes
15 septiembre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El municipio de El Llano, gobernado por Jorge Delgado Ibarra de extracción morenista, se quedó sin camiones recolectores de basura.

A través de un comunicado en redes sociales la presidencia municipal informa a la población que 2 de sus camiones de recolección se encuentran descompuestos.

Se solicita a la población resguardar la basura en casa ya que lls contenedores están a tope.

De igual forma se menciona que echarán mano de un camión de volteo improvisado para la recolección de la basura y piden apoyo al gobierno del estado y municipios para sortear esta crisis de basura.