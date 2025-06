Se queda Italia sin técnico en plena eliminatoria mundialista

Roma.- Luciano Spalletti, director técnico de la selección de Italia, adelantó su salida como timonel de la Nazionale, ventilando diferencias con Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Futbol.

“Hablamos el sábado con el presidente de la Federación Italiana y me anunció que seré destituido de mis funciones de seleccionador. Esto me disgusta, yo no tenía ninguna intención de abandonar. Sobre todo, cuando las cosas van mal, prefiero seguir y hacer mi trabajo”, declaró.

Italia viene de 0-3 en Oslo ante su similar de Noruega y su siguiente compromiso enfrentará a Moldavia.

Gravina, por su parte, declaró que seguir creyendo “en el equipo y en este proyecto” de Spalletti. “Vamos a participar en el próximo Mundial, aún quedan muchos partidos por jugar”, dijo el federativo.

Italia no participa en una Copa del Mundo de Futbol desde Brasil 2014.

Con información de Excélsior.