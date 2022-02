Se queda el IEE sin recursos extraordinarios 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No habrá recursos extraordinarios para la organización de las próximas elecciones en Aguascalientes, advierte el gobernador Martín Orozco Sandoval.

-¿El consejero presidente del IEE dijo que lo que les falte de presupuesto van a acudir con usted, hay dinero para apoyarlos?

-No, pues no, la verdad es que hay que entender mucho la economía del estado, mi gobierno ya termina el 30 de septiembre, el primero de octubre entregó y no hay ningún recurso extraordinario todo está perfectamente presupuestado para salir sin sobresaltos la administración.

Acto seguio habló sobre un ‘guardadito’ que tiene, sin embargo señaló que éste se aplicará exclusivamente para temas de salud y hacer frente a las necesidades que sigan surgiendo por la pandemia.

Por último adelantó a sectores y municipios que el gobierno no tiene recursos extraordinarios para repartirles en el último año de su gestión, por lo que deberán ajustarse a su presupuesto.