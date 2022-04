Se procederá contra comercio informal sin permiso que opere alrededor de templos de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El director de Mercados de la presidencia municipal, Israel Díaz García, solicitó a comerciantes informales que se abstengan de operar en los alrededores de templos durante Semana Santa si carecen del permiso correspondiente de la alcaldía, pues de otra manera se procederá conforme a ley.

“Hay quienes ya tienen permiso para trabajar afuera de los templos, hay quienes no. A estos últimos les invitamos que mejor no se pongan, pues estará el personal atento para controlar. Aquella persona que no tiene permiso, se le hace fácil y lo hace”, mencionó.

– ¿Cuántos permisos se otorgaron por Semana Santa?

– Aproximadamente un promedio de 40.

Por lo pronto, Díaz García destacó que no hubo ninguna problemática durante el pasado Domingo de Ramos, haciendo votos que se mantenga el orden durante los principales días de la celebración.

“Hay muchos permisos que fueron refrendados y por ejemplo el domingo pasado ya se instalaron afuera de los templos. Las personas que deseen trabajar, les pedimos que acudan al CAM (Centro de Atención Municipal) para que los asesoren donde sí puede hacerlo”, reiteró el funcionario.