Se preparan en Jesús María para disminución de partida federal en el 2024

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Si bien todavía no se conoce de cuánto será el recurso que el próximo año se recibirá de la federación, ya se prevé una baja en la partida.

Así lo anticipó el alcalde panista, José Antonio Arámbula López, quien en este sentido comentó “quiero decirte que todavía no tengo el dato exacto, porque precisamente no sabemos cuánto nos va a dar la Federación el próximo año, sé que las finanzas del gobierno, pues no pintan muy bien”.

Asimismo adelantó “sé que hay un déficit por ahí programado, que eso quiere decir que va a haber deuda, y sé que a los primeros que nos castigan a los estados y los municipios, entonces pues sé que nos va a pegar todavía no se de a cómo es, pero sé que es año de cierre sexenal, entonces pues no’, por lo que subrayó ‘espero que no nos castiguen tanto”.

El primer edil blanquiazul detalló asimismo sobre el presupuesto municipal “bueno el año pasado fueron 880 millones de pesos, el presupuesto, debería de subir más o menos un 10%, deberíamos andar sobre, rascando los mil millones y bueno aquí es muy importante la seguridad, el tema del agua potable, las obras públicas, el apoyo y gasto social, o sea hay cosas que son realmente prioritarias”.

Finalmente señaló “ya con mantener lo mismo y la inflación nos damos por bien servidos, porque sabemos que las necesidades son muchas, quisiéramos invertir más, pero sabemos que también son épocas difíciles”.