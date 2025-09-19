Se prepara Aguascalientes para el Buen Fin

25.6 C
Aguascalientes
19 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Gobierno del Estado, en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes (Canaco) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer los pormenores de la campaña “El Buen Fin 2025”, que este año celebra su 15 aniversario con grandes promociones y beneficios, del 13 al 17 de noviembre.

En rueda de prensa, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), mencionó que uno de los atractivos de esta edición es la promoción del sello “Hecho en México”, con el que se busca promover el consumo de los productos nacionales y fomentar el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.

Agregó que uno de los objetivos es fomentar la formalización de los negocios para que puedan tener acceso a programas de financiamiento que les ayuden a fortalecer y crecer sus proyectos, por lo que invitó a la comunidad empresarial a acercarse a la Sedecyt para que puedan recibir el acompañamiento requerido en este proceso.

Por su parte, Maricela de los Dolores Acosta Herrera, presidenta de la Canaco Aguascalientes, informó que en la entidad se espera la participación de alrededor de 2 mil comercios con tiendas físicas y/o en línea, y una derrama económica estimada en 200 millones de pesos, beneficiando directamente a sectores clave como el comercio y los servicios.

Detalló que las empresas que deseen sumarse a “El Buen Fin 2025”, pueden hacerlo sin costo en la plataforma https://www.elbuenfin.org, puntualizando que tanto compradores como vendedores tendrán la posibilidad de participar en el sorteo que realizará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante el mes de diciembre.

En la rueda de prensa que se desarrolló en el Hotel Quality Inn, también estuvieron presentes Carlos Pliego Vargas, director de la Oficina de Defensa del Consumidor, Zona José Guadalupe Posada, de la Profeco; José de Jesús González Ramírez, presidente de la Asociación de Comerciantes y Prestadores de Servicios del Centro de Aguascalientes (ACOCEN); y Roberto Ramírez Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes.