Se pospone gira de despedida de Aerosmith

Redacción

EEUU.- Hasta 2024 se pospondrá la gira de despedida de Aerosmith, “Peace Out” , debido a que su líder y vocalista Steven Tyler no sólo tiene daño a sus cuerdas vocales, sino una fractura de laringe.

Ello fue dado a conocer por la agrupación esta mañana a través de un comunicado, en el que el cantante confiesa tener el “corazón roto”, pero promete recuperarse para poder estar de nuevo en el escenario.

En el inicio del comunicado asimismo se detalla que: “Desafortunadamente, la lesión vocal de Steven es más grave de lo que pensaba inicialmente. Su médico ha confirmado que además del daño a sus cuerdas vocales, se fracturó la laringe, lo que requiere cuidados continuos”.

Y se precisa que la leyenda de la música está recibiendo atención especializada que le permitirá recuperarse, pero dada la naturaleza de la fractura debe tener paciencia.

“Está recibiendo el mejor tratamiento médico disponible para asegurar que su recuperación sea rápida, pero dada la naturaleza de una fractura, se le dice que la paciencia es esencial. Como resultado, todos los espectáculos PEACE OUT actualmente programados deben posponerse para algún momento de 2024, con nuevas fechas se anunciarán tan pronto como sepamos más”.

Por su parte Steven Tyler confesó su sentir y escribió: “Tengo el corazón roto por no estar ahí fuera con Aerosmith, mis hermanos y los increíbles Black Crowes, rockeando con los mejores fans del mundo. ¡Prometo que volveremos tan pronto como podamos!”, se lee.

Se especificó que todas las entradas compradas previamente serán honradas para las fechas reprogramadas, y los reembolsos estarán disponibles para aquellos que no puedan asistir una vez que esas fechas sean anunciadas.

*Con información de EL UNIVERSAL.