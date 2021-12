Se podrían modificar horarios de entrada a clases en Aguascalientes por frío

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se prevén por el momento cambios en los horarios de entrada a clases en enero próximo, sin embargo tampoco se descartan y dependerán de las condiciones climatológicas que se presenten, adelantó el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

“Al menos en estos momentos no hay cambios, regresaríamos normal en los horarios habituales por las mañanas en donde protección civil no nos ha dado ninguna indicación diferente, pero desde luego que en temas de salud no se puede ser irresponsable y si hay riesgo por la baja de temperaturas se harán las modificaciones que se tengan que hacer”, apuntó.

Más adelante el funcionario estatal hizo un llamado enérgico a maestros a que no sean intransigentes en el tema del uniforme y que permitan que los alumnos lleven las prendas necesarias encima del mismo.

“Un llamado a que entiendan y que permitan llevar lo que el alumno junto con los padres consideren que deben de llevar encima del uniforme para cuidar la salud”, les espetó.