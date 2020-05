Se pelea con un oso y terminan multándolo por no usar cubrebocas

Redacción

Polonia.-En algunos países se han tomado muy en serio el uso del cubrebocas.

No tenemos ninguna duda de que el coronavirus vino a darle un giro de 180 grados a la vida como la conocíamos, pues ahora no sólo tenemos que estar en casa para estar más seguros, sino que además debemos de seguir medidas de prevención y cuidado (tales como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia, etc.) que hasta hace unos meses nos eran indiferentes o desconocidas.

Y con el aumento de caso de COVID-19 en el mundo también han incrementado las medidas de restricción por parte de las autoridades de cada país, pues incluso muchos mandatarios han llegado al límite de multar a todo aquel que no respete la sana distancia o el uso de cubrebocas en la vía pública o sitios cerrados. De hecho, en alguno lugares puede ser considerado más grave el no usar mascarilla facial que el pelearte con un oso.

No es broma. En Polonia, un hombre podría obtener una multa de más de 7 mil 300 dólares (casi 164 mil pesos mexicanos) por haber entrado a la jaula de un oso y pelearse a golpes con él. Pero no crean que esta cantidad sólo es porque el sujeto cometió el delito de maltrato animal, pues también lo acusan de no haber usado cubrebocas, una medida obligatoria en dicho país, durante el enfrentamiento ocurrido en un zoológico.

De acuerdo con The Independent, esto ocurrió el pasado 23 de mayo en un zoológico de Varsovia. Un joven de 23 años –y quien al parecer iba con unas copitas de más– fue captado por varias personas cuando decidió meterse a un recinto de osos del zoológico y sin traer el cubrebocas puesto.

Sin embargo, una osa llamada Sabrina apareció y comenzó a perseguir a este hombre, quien asustado se lanzó al agua para ponerse a salvo. Lo malo es que Sabrina lo alcanzó y fue ahí cuando el sujeto en cuestión no tuvo otro remedio que ponerse al “tú por tú” con la osa, a quien le jaló las orejas y le dio varios golpes mientras se le montaba en la espalda.

En un momento el sujeto en cuestión logra empujar a la osa y salir del recinto con la ayuda de los bomberos, sin embargo, el zoológico polaco ahora lo acusa de crueldad animal, pues aunque Sabrina no sufrió ninguna lesión durante la pelea, sí quedó muy estresada debido a su avanzada edad, en la cual no le gusta mucho el recibir visitas inesperadas y agresivas.

“Solía ​​pertenecer a un circo y está acostumbrada a la presencia de personas, pero no esperaba un ataque humano”, mencionó un portavoz del zoológico, quien afirmó que el hombre involucrado fue afortunado de que fuera Sabrina quien lo vio y lo trató de ahuyentar, pues si eso mismo hubiera ocurrido con un oso más joven ni hubiera vivido para contarlo.

Con información de Sopitas