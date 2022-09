Se niega a verificar el 50% del padrón vehicular en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De un padrón de alrededor de medio millón de unidades obligadas a verificar, únicamente lo hace el 50 por ciento, reconoció el secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, Julio César Medina.

En entrevista de cualquier manera aseguró que en este sexenio se aumentó hasta en 10% el cumplimento en la verificación, aún persiste un 50% de propietarios de unidades que se resisten al cumplimiento de la ley.

-¿Porqué la gente no verifica, qué es lo que han averiguado?

-Mira, son muchos factores entre ellos el económico, aunque no es cara la verificación que cuesta alrededor de los 350 pesos al año, pero además hay quien no entiende que es un programa cuyo fin es el de mantener la calidad del aire y no recaudatorio.

Finalmente Medina reprochó para quienes se resisten que siempre seguirá siendo más barato mantener el vehículo en buenas condiciones y cumplir con la verificación que contaminar en exceso y hacer daño al medio ambiente, además de pagar multas y reparaciones mayores.