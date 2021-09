Se necesita rehacer calles de JM para solucionar tema de bacheo: Arámbula

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Las calles del municipio deben ser reconstruidas en su totalidad para que quede completamente solucionado el tema de los baches, reconoció el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula, quien comentó que las lluvias no han permitido que se reparen los pavimentos.

En transmisión vía redes sociales, el edil aseguró que en algunas ocasiones se ha bacheado hasta en cinco ocasiones el mismo punto, ya que las lluvias no permiten que el asfalto se adhiera correctamente a las superficies.

“Ya le dimos toda la vuelta al municipio yo creo que tres veces, el problema es que vuelve a llover y se vuelven a abrir, necesitamos abrir todo y hacerlo todo nuevo, sin embargo no tenemos el presupuesto para hacer todo nuevo”.

Indicó que aunque el Ayuntamiento ha invertido más de 10 millones de pesos en el programa de bacheo, no ha sido suficiente para dar solución a las peticiones que surgen por parte de los ciudadanos.

Ante ello, el presidente municipal no descartó la posibilidad de solicitar un préstamo para que las vialidades estén en buenas condiciones, aunque no especificó cuánto dinero se podría necesitar.

“Estoy pensando que con el dinero que tenemos no alcanzamos, he hecho lo posible, he cancelado fiestas y otras compras, por lo tanto creo que vamos a tener que hacer uso de algún préstamo, estamos analizando esta posibilidad para arreglar las calles”, concluyó.