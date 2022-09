Se mofan con memes de estatua “Grandeza de Aguascalientes”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Bastaron unas horas para que surgieran los memes y críticas a la recién develada estatua “Grandeza de Aguascalientes”, colocada por el gobierno del estado al norte de la ciudad a la salida a Zacatecas.

La escultura de una mujer con falda larga roja y blusa verde que se presentó como símbolo de identidad y legado cultural del estado, desató todo tipo de comentarios, más negativos que positivos en las redes.

En los memes que están circulando se compara a la escultura con personajes como “Lady Tacos” quien agradece al gobierno del estado por haberle inmortalizado, con “La Gilbertona”, otro personaje que se ha vuelto viral en redes sociales, entre otros.

Sin embargo en los comentarios que mayoritariamente han sido críticas y burlas se pide mejor un puente peatonal que es de mayor utilidad en la zona, aquellos que no se limitan y consideran que esta fea en toda la extensión de la palabra, otros que ya le llaman la estatua de “La Bruja” y los que cuestionan el presupuesto gastado en algo que no se pidió y no era necesario.