Se mata motociclista en el Cerrito de la Cruz

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Espantosa muerte encontró un motociclista al burlar un tope y estrellarse en un costado de un vehículo en el fraccionamiento Cerrito de la Cruz.

Los hechos se verificaron a las 15:00 horas, en el cruce de la Avenida Vía Láctea y Estrella Polar.

El fallecido es un joven de entre 20 a 25 años de edad, el cual tripulaba una motocicleta Italika gris, mientras que a unos metros fue localizado un vehículo Honda blanco que presentaba un golpe frontal en su costado izquierdo.

Tras el llamado al 911 acudieron policías viales y paramédicos del 080 que tras su arribo confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

De acuerdo a testigos el motorista circulaba sobre Vía Láctea a exceso de velocidad rumbo al poniente y al llegar al cruce antes citado evadió el tope a causa de eso el vehículo que se iba a incorporar a la avenida recibió el impacto en su costado izquierdo por lo que tras salir eyectado y caer al piso falleció al instante.

Cabe resaltar que la conductora del automóvil se retiró del lugar.

Finalmente llegó personal de la Dirección General de Investigación Pericial para hacerse cargo del levantamiento del cuerpo y traslado al SEMEFO para la necropsia de ley.