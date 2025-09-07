Se mantiene alerta por tosferina en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se mantiene un registro de alrededor de 80 casos de tosferina en el estado, informó el titular del Instituto de los Servicios de Salud, Rubén Galaviz Tristán.

Aunque ya no se han tenido nuevos casos, la alerta preventiva se mantiene, exhortando a padres de familia a vacunar a sus hijos.

El galeno comentó a medios informativos que junto con el sarampión son enfermedades prevenibles con la vacunación, insistiendo en que se complete el esquema en los menores.

En entrevista el burócrata presumió de la confiabilidad en el Laboratorio de Público de Salud que ha permitido la detección de casos de manera confiables y tomar medidas para evitar la propagación de las enfermedades, dijo a comunicadores.

“Junto con el sarampión ahorita son enfermedades a las que estamos atentos sin bien en la tos ferina al momento no hemos tenido más casos, existe un riesgo latente sobre todo porque se acerca la temporada de invierno”.

Galaviz enfatizó en la invitación a los padres de familia para vacunar a los menores de edad así como refirió de campañas para la aplicación del biológico en escuelas.