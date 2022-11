Se mantiene a la baja covid, pese a que ya no se usa cubrebocas: Galaviz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aún y con que la población a dejado de utilizar el cubrebocas y con el comienzo prácticamente de la temporada invernal, los caso de covid en el estado se mantienen a la baja, indicó el titular del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán.

“Creo que ahorita podemos estar tranquilos, ya las cifras del covid bajaron prácticamente a cero a pesar de que ya no usamos el cubrebocas, entonces tenemos ahorita muy buena respuesta inmunológica”, aseguró el galeno.

Posteriormente el galeno exhortó a no bajar la guardia en materia de prevención de cara a la temporada de frío en donde es normal un aumento en las enfermedades respiratorias.

“La temporada invernal esta ya presente y por ello se inició con la campaña de aplicación de vacunas para influenza y neumococo, sin embargo hasta ahora no tenemos un impacto en la incidencia de casos, ni tampoco tenemos alguna situación de epidemia”, concluyó el servidor público.