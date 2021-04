Se mantendrán centros turísticos operando con aforos controlados

Redacción

Aguascalientes, Ags. -El secretario de Turismo Marco Aurelio Hernández Pérez, expuso que los centros turísticos de todo el estado se mantendrán operando con aforos controlados del 50 por ciento, en base a lo que marca el semáforo covid amarillo.

Indicó que por ningún motivo se bajará la guardia, por lo que todos tienen la instrucción de mantener las medidas sanitarias vigentes.

-¿En los Pueblos Mágicos?

-También, desde luego que se les pide no relajarse, que no se baje la guardia y con ello mantener la economía activa y evitar contagios por coronavirus.

-¿Y la Guardia Sanitaria?

-Bueno, ellos seguirán trabajando aunque lo hacen de manera independiente, ellos solo nos informan de aquellos casos en los que no se respetan los aforos y se sanciona, pero nosotros no tenemos nada que ver.