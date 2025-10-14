Se mantendrá subsidio de 320 mdp de gobierno a servicio de transporte en Aguascalientes: CMOV

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los recursos financieros que la administración estatal asigna al servicio de transporte público, por concepto de subsidio, se mantendrán para el siguiente año, informó Ricardo Serrano Rangel , coordinador estatal de Movilidad.

“El subsidio ejercido en este año fue de 320 millones y la idea es que por lo pronto se mantenga el mismo subsidio para el siguiente año”, expuso el funcionario estatal.

En ese sentido, Serrano Rangel destacó el anuncio emitido por gobierno del estado para la entrada en circulación de nuevas unidades, por lo que se espera un aumento en cuanto a los ingresos.

“Esperamos que ahora con la entrada de nuevas unidades de transporte se genere un incremento en el ingreso tarifario, derivado a que habrá más servicio de unidades”, recalcó.

El pasado 29 de septiembre, durante la entrega de su III Informe de gobierno, la mandataria Teresa Jiménez Esquivel anunció la entrada en operaciones de nuevas unidades de transporte para enero de 2026.