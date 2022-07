Se mantendrá estrategia de seguridad en el país: SEGOB 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De visita al estado y previo a una reunión privada con el gobernador Martín Orozco, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, indicó que no se cambiará la estrategia de seguridad en el país,

El responsable de la política interna en el país, sostuvo que el gobierno federal no persigue confrontación ni con grupos delincuenciales, ni con nadie en donde la estrategia va encaminada a buscar las causas antes que los efectos, sin detener el combate a la inseguridad.

En rueda de prensa el aspirante a suceder a su jefe directo en Los Pinos, se refirió a las quejas del gobernador panista al respecto de la Guardia Nacional, el responsable de la política interna negó que no haya coordinación y mencionó que el estado no tienen una incidencia delictiva alta, sin embargo se redoblarán los esfuerzos para evitar que se contamine.

En temas políticos sobre sus aspiraciones presidenciales, evitó el tema al mencionar que la ley se lo impedía.

-¿Pero no descarta buscar ahí algo?

-Ya te dije, vamos a platicar si quieres del 24, 25, 26, 27, 28 y si quieres hasta del 30 si quieres pero en domingo.

-¿Exigiría piso parejo?

-Miren, yo les contestaría con un poema de Pellicer que dice así: Como amenaza lluvia se ha vuelto morena, la tarde que antes era rubia, remató.