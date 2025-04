Se manifiestan trabajadores del IMSS en Aguascalientes; exigen pagos

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- Unos 50 trabajadores del área de limpieza del IMSS en Aguascalientes se manifestaron este miércoles frente a la Clínica 3 para exigir el pago de horas extras y mejores condiciones laborales.

“Fue una manifestación, ahora sí que aclarando con los compañeros que estamos en turnos distintos para no afectar el servicio, en cuanto a lo que viene siendo el departamento de personal, que ya había tenido bastantes quejas a nivel de todo el hospital y que no se veía respuesta”, explicó Hugo Francisco Martínez Velázquez, trabajador de limpieza.

La principal molestia entre los trabajadores es el retraso en los pagos por horas extras y otras prestaciones.

“La parte más importante para uno en estos momentos es la cartera. Entonces, por ejemplo, podías hacer horas extras, no te las pagaban. Tenemos lo que viene siendo prestaciones como poder faltar o licencias, eran condicionadas. Varias partes donde no eras apoyado y te atendían muy despotamente”, denunció.

Martínez Velázquez señaló que, ante errores administrativos, los empleados deben hacer trámites adicionales para corregir incidencias que afectan sus ingresos mensuales.

“Si yo no falto, si yo llego a tiempo, me dan un dinero extra. Entonces, en el momento en el que me ponen una falta, pues mi ingreso baja, pero no es un día, sino toda la demás parte. Te llegan al mes y si al mes no te llegó, te dicen que lo vuelvas a hacer”, relató.

Los manifestantes también denunciaron hostigamiento laboral y malas prácticas por parte de la jefa del área de personal, quien ya fue notificada de su destitución.

“El miedo en general era que no exactamente la destituyeran, sino que la pusieran en un rango mayor. O sea, si te quito el caramelo, pero te voy a premiar porque estuviste haciendo lo que a nosotros nos convenía”, reclamó Martínez.

Señaló que trabajadores de suplencia eran convocados de última hora y no se les pagaba la quincena completa.

“Esa es la parte donde no está uno de acuerdo. Sí recurrimos a nuestro sindicato, el sindicato de su manera protocolaria lo hizo, pero sí era necesario hacer un poquito más de ruido”, agregó.

Además, apuntó que persiste la falta de insumos en diversas áreas del hospital, como enfermería, cocina y limpieza, lo cual, aunque no forma parte del pliego petitorio, es un problema creciente.