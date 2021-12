Se manifiestan taxistas y choferes de plataforma tras asesinato de su compañero en Aguascalientes

OES

Aguascalientes, Ags.- Cerca de 100 taxistas y choferes de plataforma se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para exigir justicia entorno al asesinato que sufrió uno de sus compañeros la noche de este lunes al oriente de la ciudad.

Los trabajadores del volante exigieron a las autoridades no dejar impune este caso y de igual manera reforzar la seguridad para los choferes, toda vez que por lo menos este lunes hubo otros dos asaltos en los que se vieron involucrados compañeros de los quejosos.

Ana Casillas dirigente de la organización “Ángeles del Volante”, expresó que ya están hartos de ser víctimas de los hampones y que a pesar de que en varias ocasiones logren la detención del o de los presuntos responsables puedan salir libres a los pocos días.

Refirió que el chófer asesinado anoche contaba con aproximadamente 600 pesos y su celular, pero al ser agredido con arma blanca el trío de lacras logró llevarse el dinero y el equipo de comunicación.

“Que esto no se quede así, impune, estamos exigiendo que nos brinden atención las autoridades para no llegar a hacer otra cosa y tomar justicia por nuestra propia mano” exigió.

El gremio se unió para cerrar los accesos de la Glorieta del Quijote y así duraron cerca de 40 minutos para luego de desquiciar la vialidad de la zona se dispersaron.

Posteriormente se retiraron del lugar y encendieron las luces de sus vehículos en señal de protesta.