Se manifiestan por falta de operación de hospital veterinario en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- A casi un año de que se presumió, las instalaciones del Hospital Veterinario Municipal continúan sin operar, por lo que manifestantes de asociaciones en pro de los animales de compañía se concentraron afuera del inmueble para exigir que inicie operaciones.

“Estamos dándole presión a Leo para que haga caso y ya podamos abrir el hospital veterinario. Ya está el edificio, pero falta que de verdad haga caso y abra. O sea, no están trabajando. Está cerrado”, reclamó Priscila Alvarado, representante de la asociación Ángeles con Patitas Aguascalientes.

El edificio fue concluido en 2024, pero permanece inactivo. Los inconformes acusaron que el gobierno municipal no ha mostrado voluntad política para habilitar el espacio, pese a que se había anunciado como un servicio público para atender a animales domésticos en situación vulnerable.

“Es un elefante blanco y también es muy lamentable que la obra es muy pequeña comparada con el hospital veterinario de Monterrey o de León, donde realmente están representando al pueblo”, reprochó Alvarado.

Según explicó, el principal argumento de la autoridad municipal para no abrir el hospital ha sido la falta de resolución de una licitación de instrumental médico.

“Pero ya estamos cansados de pretextos. Él nos representa a todo el pueblo, no nada más a una parte. Como no es algo taurino, como no es algo que esté entre sus gustos, obviamente lo tienen en pausa”, acusó.

Alvarado aseguró que la omisión está agravando el abandono de animales.

El hospital fue anunciado con servicios básicos como consultas a bajo costo, esterilizaciones y vacunación. Sin embargo, la activista denunció que ni siquiera con esa oferta austera se ha puesto en marcha.

La obra del hospital fue anunciada el pasado 4 de octubre de 2024, durante el último informe de labores, de su primer periodo, del alcalde Leonardo Montañez Castro.