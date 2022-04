Se manifiestan maestros de la Secundaria técnica 1 exigen destitución de la directora

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Maestros de la Escuela Secundaria Tecnica 1, ubicada sobre avenida Convención Norte en el fraccionamiento San Cayetano, se manifestaron este jueves demandando la destitución de la directora del plantel, Virginia Muñoz Martínez.

Con pancartas de rechazo en el acceso principal de la institución, prohibiendo la entrada a la directiva, más no así a los alumnos quienes si ingresaron al plantel, los docentes se quejaron de una serie de irregularidades que no ha atendido el Instituto de Educación.

De poco más de 100 maestros en este plantel de los turnos matutino y vespertino, los quejosos comentaron que esta situación data ya de 3 años.

“Estamos inconformes porque es un persona que no gestiona nada, te trata con prepotencia y ahora mismo tenemos problemas de agua y la señora no hace nada”, dijo uno de los maestros quejosos.

Relataron que jutaron 90 firmas de 105 maestros que conforman la plantilla para solicitar al Instituto de Educación su intervención para destituir a la directora y hasta el momento no se ha hecho nada.

“No nos respeta los acuerdos a los que llegamos en los consejos técnicos, así como llega al grado de llevarse al personal de intendencia para ocuparlos como cargadores a una casa que compró en horas laborales”, detallaron.

Por último manifestaron que los alumnos son los menos culpables de la situación, por lo que acordaron no cerrar el plantel y solo montar guardias para evitar que la susodicha ingrese al plantel y presionar para ser escuchados por la autoridad educativa.