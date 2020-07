Se manifiestan familias por desabasto de medicamentos para cáncer en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un grupo de familiares de pacientes con cáncer se manifestaron a unos cuantos metros de las instalaciones de la clínica no. 3 del IMSS para reclamar la falta de medicamentos especializados en tratar esta enfermedad.

Los quejosos, preocupados, señalaron que la salud de sus familiares ha ido empeorando desde que las medicinas dejaron de llegar a sus manos desde el año pasado. Por ello, se han visto obligados a sacar recursos de sus bolsillos para seguir con los tratamientos que sus enfermos necesitan.

“Tengo un familiar con dos años y medio que padece cáncer, tiene doce años de edad y en lugar de avanzar en su recuperación, ha ido en retroceso por la falta de medicamentos que los hospitales carecen de ellos (…) desde el año pasado que comenzaron a faltar”, explicó Humberto Rangel, quien se manifestaba por la salud de su nieta, que está en la fase 4 del cáncer.

Humberto aseguró que su familia ha tenido que buscar los medios para pagar hasta 27 mil pesos al mes tan solo en un medicamento de los cinco que su nieta necesita. Estimó que para pagar todas las medicinas, deben pagar alrededor de 50 mil pesos mensuales.

Para lograr recabar esa cantidad, dijo que han vendido bienes y que incluso han pedido dinero prestado al resto de su familia o vecinos.

De acuerdo a los manifestantes, tan sólo en la clínica no.3 del IMSS hay alrededor de 18 pacientes de cáncer menores de 16 años de edad.

“La última quimioterapia que le dieron fue el 18 abril. La de mayo ya no se la pusieron porque no hay medicamentos. A mi me ofrecieron la opción de comprarlo pero yo la verdad no tengo (…) son 13 mil pesos. Todos estamos pidiendo prestado pero no completo ni lo de un mes” dijo María Inés García, madre de un menor de dos años con cáncer.

En entrevista colectiva, los familiares, quienes ya se han manifestado afuera del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México con otras familias, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador el que se le destine más recursos a la distribución de los medicamentos faltantes, en lugar de hacer otros proyectos menos prioritarios, expresaron.

Cabe mencionar que la senadora panista Martha Márquez estuvo acompañando a los familiares en su manifestación. Sin embargo, ellos negaron en todo momento el estar abanderados por un partido político.

“No pertenecemos a ningún partido político y no queremos que nos etiqueten, más bien invitamos a todos los partidos a que se sumen para que todos les exijan al presidente López que ya basta, que ya haya medicamentos (…) que no agarren como bandera política a los enfermos de cáncer”.