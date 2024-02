Se manifiestan familiares de los 43 afuera de Segob

Redacción

Ciudad de México.-Como parte de su jornada de lucha, los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, protestaron frente a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Sobre Bucareli, un grupo de normalistas, que acompaña a los familiares de los jóvenes, realizaron pintas sobre el piso como “Ayotzi Vive. Los 43”.

Además, sobre la fachada y el enrejado de la dependencia pegaron calcas con las siluetas del ex procurador Jesús Murillo Karam; el ex gobernador Ángel Aguirre; el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mitin de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa frente a la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, el 27 de febrero de 2024. Foto Roberto García Ortiz

El momento más tenso ocurrió al finalizar el mitin, cuando un grupo de normalistas encapuchados lanzó algunos petardos al interior de las instalaciones del Palacio de Covián.

Los familiares de los 43 estudiantes iniciaron una serie de manifestaciones con la 113 marcha nacional y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, para exigir al gobierno federal que el Ejército mexicano entregue los 800 folios que tiene en su poder y que son fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Aunque se tenía planeado que acudieran a los juzgados en materia administrativa, en Periférico Sur, los familiares de los jóvenes y un grupo de normalistas protestaron frente a la Segob, y posteriormente se retiraron del lugar.

Al lugar llegaron tres camiones de bomberos; también se encuentran al interior elementos de la Guardia Nacional, así como elementos del Servicio de Protección Federal, quienes realizan el aseguramiento del artefacto explosivo que lanzaron los manifestantes y no detonó.

Con información de La Jornada