Se manifiestan estudiantes contra regreso a clases en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al menos una decena de estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramirez (FENERRR) se manifestaron la mañana de este jueves en la Plaza de la Patria contra el regreso a clases presencial.

La dirigente Ana Karen López indicó que no hay las condiciones para un regreso seguro al haber decenas de planteles educativos que no cuentan ni siquiera con agua potable para garantizar la higiene.

Así mismo refirieron que al no estar vacunados los menores a 18 años el riesgo de contagios e incluso muertes se vuelve altamente peligroso, exhortando a no arriesgar a los menores.

-¿Ustedes en lo particular como federación no van a regresar?

-No, nosotros no vamos a regresar hasta que no haya condiciones porque nos parece irresponsable que el presidente López Obrador haya tomado la decisión sin tomar en cuenta las condiciones reales de los planteles y sin haber considerado a los menores para vacunación antes de empezar el ciclo escolar.

-¿Cuántos alumnos son ustedes?

-Tenemos mil 500 de todos los niveles educativos e insisto en que para nosotros es un riesgo puesto que los protocolos que se han mencionado no garantizan la protección de los estudiantes.