Se manifiestan contra AMLO en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un grupo no mayor a las 20 personas se manifestaron en Plaza Principal de estaa ciudad en contra del presidente Andrés López Obrador.

Organizaciones como el Frente Nacional por la Familia, Frente Nacional Anti AMLO, entre otras indicaron que hay un grito de dolor y tristeza por las 70 mil muertes en México.

Los quejosos mencionaron que no hay nada que celebrar en estas fechas patrias.

Al respecto Daniel López de la Unión Nacional de Padres de Familia, externo que se prometió que no se mentiría, no se robaría y no traicionarían y no cumplieron.

Acto seguido añadió que se tiene un gobierno federal achicado que no ve por la unidad nacional para salir del los problemas.

“Hemos visto como amigos y familiares han perdido sus empleos, han cerrado sus negocios y lo peor fallecer a likes de compatriotas, ante el desinterés del presidente”.

En última instancia apuntó que el gobierno federal ha mentido, ha robado y ha traicionado, además de ser burlones y omisos, dónde se ve más por un proyecto ideológico que el ver por la vida de los mexicanos.