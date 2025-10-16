“Se les fue el tren… y también la fiesta: policía recupera 50 cartones de chela”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aproximadamente a las 14:03 horas, la Policía Municipal intervino de manera oportuna para frustrar un intento de robo en uno de los trenes de carga de Ferromex, a la altura de la comunidad de Peñuelas.

El hecho se registró cuando a través de frecuencia de radio, se reportó que un grupo de personas se encontraba descargando mercancía del último vagón del tren. De inmediato, oficiales municipales se trasladaron al sitio y realizaron un recorrido pie tierra para revisar los vagones.

Al notar la presencia policial los presuntos responsables, aproximadamente diez individuos, emprendieron la huida corriendo hacia diferentes direcciones, dejando abandonados alrededor de 50 cartones de cerveza que habían sustraído.

Gracias a la pronta intervención de los oficiales, el producto fue recuperado y entregado al personal de seguridad de la empresa Ferromex.